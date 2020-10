Bari, frontale fra 2 auto: muore giovane papà, un ferito grave

In un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in via Napoli, a Bari, una persona è morta e altre sue sono rimaste ferite. La vittima, il 34enne Onofrio Ricupero, viaggiava a bordo di un’auto in ingresso a Bari quando, intorno alle 23, all’altezza della caserma Briscese, è stato travolto frontalmente da un’altra vettura con a bordo due persone, entrambe ferite: il conducente del mezzo in modo lieve, il passeggero ha riportato lesioni più gravi. Dopo l'impatto, l’auto con a bordo la vittima è stata scaraventata su una parete, schiantandosi. Sulla dinamica dell’incidente indaga la Polizia locale di Bari.

IPOTESI SORPASSO AZZARDATO - Potrebbe essere stato un sorpasso ad elevata velocità di un’auto che proveniva in direzione opposta a quella in cui viaggiava la vittima a provocare l’incidente stradale nel quale ieri sera, a Bari, è deceduto il 34enne Onofrio Ricupero. La Polizia locale che indaga sulla dinamica del sinistro, coordinata dalla pm di turno della Procura di Bari Chiara Giordano, ha acquisito i video delle telecamere che consentiranno di ricostruire i fatti.

Dalle immagini si dovrà accertare anche la presenza ed eventuale fuga di una terza auto. Dai primi rilievi, infatti, emerge che l’auto con a bordo la vittima viaggiava su via Napoli, all’altezza della caserma Briscese, in direzione Bari. Nella direzione opposta, invece, viaggiavano - una accanto all’altra secondo alcuni testimoni - altre due macchine una delle quali impegnata in una manovra di sorpasso. Questa, dopo aver perso il controllo, è finita frontalmente sulla vettura con a bordo Ricupero che, a seguito del violento impatto, si è schiantata sul cancello perimetrale della caserma.

Le due persone a bordo dell’altra macchina coinvolta nell’incidente sono rimaste ferite. Il conducente, ora indagato come atto dovuto per omicidio stradale, ha riportato lesioni lievi, quasi illeso. Il passeggero è ricoverato in prognosi riservata al Policlinico di Bari. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati.