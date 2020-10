Bari, contagi Covid in due scuole elementari: cancelli chiusi per una

BARI - Altri casi Covid nelle scuole elementari di Bari: due contagi sono stati accertati nell’istituto Balilla, nel rione Madonnella, e due classi e i rispettivi insegnanti sono stati messi in isolamento fiduciario. La scuola elementare Re David di via Omodeo, invece, oggi è rimasta chiusa dopo che, stamattina, un collaboratore ha comunicato la sua positività al coronavirus. La dirigente ha quindi provveduto come da protocollo a far sanificare gli ambienti, lasciando i cancelli chiusi.