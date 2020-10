Bari, caso di Covid al Di Venere: paziente negativa si è «positivizzata», chiusa la Rianimazione

BARI - Caso di Coronavirus nel reparto di Rianimazione del Di Venere di Carbonara a Bari. Dopo lo stop ai ricoveri avvenuto nella rianimazione dell'ospedale San Paolo per una paziente che è stata ricoverata in chirurgia e poi spostata in reparto con relativi contagi del personale, la Asl di Bari sta chiudendo anche il reparto di Rianimazione del Di Venere. L'origine del contagio sarebbe partita da una paziente che era stata ricoverata giorni fa con tampone negativo che si è «positivizzata» dopo 5 giorni, più altri 3 pazienti negativi al Covid 19. La Asl è costretta a sospendere i ricoveri e a mettere il personale in quarantena.