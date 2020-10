Covid 19 a Bari, saltano gli eventi di Natale ma non mancheranno le luci, l'albero e la musica

BARI - La società Amgas, in accordo con il Comune di Bari, ha annullato la procedura di affidamento del servizio di promozione di un programma di attività natalizie in piazza del Ferrarese a Bari a causa dell’emergenza Covid. Saranno però realizzate architetture di luce per contribuire a creare un’atmosfera natalizia «nella consapevolezza - si legge in una nota del Comune - che quest’anno le feste andranno vissute in modo diverso, responsabile e nel rispetto delle regole che l’emergenza sanitaria impone».

Piazza del Ferrarese accoglierà comunque il grande albero di 15 metri illuminato da 60mila luci a led, nuove luminarie installate sui balconi e diffusori di musica. Una novità riguarda il disegno di luce che definirà tutte le abitazioni e tutti gli edifici di via Venezia, la camminata della muraglia, che quest’anno per la prima volta sarà illuminata da un filo di led a luce calda.

Ci saranno inoltre le luminarie del «cammino di San Nicola», a Bari vecchia, composto da 12 parole che esprimono le emozioni e i valori del Natale. Tornano anche le luci in corso Vittorio Emanuele, sulle palme e sui balconi di Palazzo di Città e della Prefettura, sugli alberi dei giardini intitolati a Marilena Bonomo, Baden Powell e in piazza Mercantile.

«Bari avrà il suo Natale, e faremo tutto il possibile per regalare soprattutto ai bambini un pò di magia, nonostante tutto - spiega il presidente di Amgas Vanni Marzulli -. Sarà un Natale senza grandi eventi di piazza, più intimo e sobrio, ma mosso dalla volontà di onorare una ricorrenza che celebra la vita dando alla comunità un segnale di speranza».