Mola, firmato il protocollo d'intesa per «Connessioni tra spazi e cultura»

BARI - Mettere in rete i contenitori culturali di proprietà del Comune di Mola di Bari, attualmente non gestiti, e gli attori del territorio, per creare un incubatore capace di produrre nuove idee, servizi, attività, visioni, con nel segno della la collaborazione. È questo l’obiettivo del protocollo di intesa siglato nei giorni scorsi nella sala consiliare di Mola di Bari - Comune capofila - da 22 Associazioni. Il protocollo nasce nell’ambito del progetto “CONNESSIONI - Tra Spazi e Cultura " - promosso da Iris Soc. Coop., all’interno della legge sulla Partecipazione 28/2017 della Regione Puglia.

“Stiamo vivendo un momento molto difficile- commenta il sindaco Giuseppe Colonna - ma è un motivo in più per stare uniti e condividere un percorso condiviso per costruire e governare insieme i processi di valorizzazione dei nostri beni culturali con l’obiettivo di creare una destinazione Mola. Siamo partner di un progetto che ci consentirà di farlo attraverso la sperimentazione di un metodo di lavoro partecipativo, la valorizzazione di tutte le competenze dei partner territoriali con una formazione mirata e l’attivazione di strumenti per la gestione integrata dei beni, in grado di generare utilità e ricchezza per le istituzioni culturali e le imprese del territorio, ma anche per individuare le criticità legate alla fruizione e gestione dei beni comunali”.