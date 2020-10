Covid nel Barese, focolaio in Rsa Alberobello: niente lezioni agli studenti per 3 giorni E a Gravina un'altra scuola chiusa

ALBEROBELLO - Scuole e uffici comunali chiusi in via precauzionale ad Alberobello, dopo che nella Rsa Giovanni XXIII sono stati diagnosticati alcuni contagi di coronavirus. La decisione è stata comunicata dal sindaco Michele Longo.

Nella struttura sono ospitati 60 anziani e lavorano 20 dipendenti.

L’Asl di Bari ha effettuato il tampone su tutte le persone e se ne attende l’esito.

Le scuole resteranno chiuse per tre giorni, da oggi al 16 ottobre, come si legge nell’ordinanza: la decisione è stata presa dal sindaco «al fine di adottare misure di controllo e prevenzione sanitaria anche attraverso sanificazione dei plessi».

«Al momento - è scritto ancora - è necessario salvaguardare la salute degli studenti nonché di tutto il personale docente e non docente, le famiglie, gli anziani».

GRAVINA, UN'ALTRA SCUOLA CHIUSA - Chiude un’altra scuola a Gravina in Puglia: si tratta della scuola media «Montemurro».

A causa della positività di un alunno, il sindaco Alesio Valente ha comunicato che oggi l’istituto non aprirà per permettere la sanificazione dell’edificio e dare la possibilità al dipartimento di Prevenzione dell’Asl Bari di ricostruire la rete dei contatti. La settimana scorsa il sindaco Valente ha chiuso altre due volte le scuole: la prima volta mercoledì scorso, quando ha disposto il provvedimento per tutti gli istituti.

Il provvedimento di oggi è la terza chiusura in appena sette giorni. Il sindaco, nel suo messaggio, ha anche evidenziato che l'aumento dei contagi di coronavirus derivano, in gran parte, da una festa privata.