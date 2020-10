Bari, positivi due dipendenti de «La Soddisfazione»: pizzeria chiusa

BARI - Due dipendenti di una pizzeria di Bari, nel rione San Girolamo, sono risultati oggi positivi al Covid-19 e il locale è stato chiuso per sanificazione. Lo scrivono su facebook i gestori del ristopizza «La Soddisfazione». «Amici della Soddisfazione - si legge nel post - purtroppo abbiamo appena ricevuto la notizia che 2 nostri dipendenti sono risultati positivi asintomatici al Covid-19. Interveniamo prontamente, chiudendo l’attività per il tempo necessario a svolgere indagini approfondite e a sanificare ogni singolo ambiente. Ci atteniamo al protocollo».

«Non ripartiremo - proseguono - sino a quando non saremo certi di farlo in completa sicurezza. Era però nostro dovere informarvi, in nome della trasparenza e sincerità che abbiamo sempre coltivato nei vostri confronti e ci ha permesso di stabilire con voi un legame di fiducia. Noi tutti ci stiamo sottoponendo ai test e siamo in attesa dell’esito. La notizia ci strugge, abbiamo il cuore a pezzi ma non ci perdiamo d’animo», concludono.