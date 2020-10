Bari, in arrivo nave con 800 migranti dalla Sicilia: forse domani l'attracco

Una nave con circa 800 migranti arriverà a Bari da Lampedusa. La notizia anche se non trova ancora conferme ufficiali da parte del Viminale sarebbe stata già anticipata alle autorità baresi messe in allerta. Non si conosce ancora l’esatto orario di approdo, che potrebbe avvenire forse domani.

La nave, la Rhapsody di GNV, dovrebbe salpare dal porto siciliano alla volta di Bari: a bordo, secondo quanto si è appreso, ci sarebbero migranti che hanno concluso la quarantena e che sarebbero giunti in Sicilia nelle ultime settimane. La Prefettura di Bari avrebbe messo in moto la macchina organizzativa anche se si aspetta la comunicazione ufficiale del ministero dell'Interno.

La notizia in qualche modo era già stata anticipata dal capogruppo di Fratelli d'Italia Melchiorre in un post su Facebook, il quale si chiede se il territorio sia in grado di accoglierli e garantire la sicurezza sanitaria.

Notizia in aggiornamento.