Molfetta, stop al luna-park: scatta la petizione

Sta continuando a generare polemiche la presenza a Molfetta di un Luna Park con 23 attrazioni posizionate a Secca dei Pali. Dopo le motivazioni fornite dall’amministrazione comunale attraverso l’assessore alla Sicurezza Antonio Ancona, e dopo le diverse dichiarazioni di dissenso da parte di cittadini e una parte del mondo politico, adesso si è passati ai fatti. Nei giorni scorsi era stato lo stesso Felice Spaccavento, medico anestesista e candidato alle ultime elezioni regionali, a definire «folle» l’idea di allestire un Luna Park per far divertire quegli stessi giovani a cui si chiede prudenza. Da qui l’idea di promuovere una petizione popolare per chiedere al sindaco Tommaso Minervini l’immediata rimozione. «Desta profonda preoccupazione l’allestimento a Molfetta di un Luna Park con l’installazione di decine di giostre e attrazioni di vario genere – ha affermato il medico - dal momento che quel parco giochi può rappresentare un serio pericolo per la salute pubblica, in una condizione di oggettiva e progressiva risalita dei contagi da Covid-19 in tutta Italia e anche nella nostra città».

Parole che assumono un significato determinante alla luce della notizia proveniente dal liceo llassico di Molfetta, dove la Dirigente Scolastica ha predisposto la chiusura di un’intera classe a causa della positività al Covid-19 di un familiare di uno degli studenti.

«Questa tipologia di attività – ha proseguito Spaccavento in prima linea sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, nella lotta all’epidemia in Puglia - determina inevitabilmente situazioni di assembramento e di promiscuità tra gli avventori, soprattutto giovanissimi, che, in una condizione epidemiologica maggiormente critica e con le scuole aperte, sono assolutamente da evitare. Per questo, visto che i molti appelli di questi giorni sono rimasti inascoltati, ritengo opportuno promuovere una petizione on line sulla piattaforma Change.org per chiedere innanzitutto al sindaco Minervini, ma anche al presidente della Regione Emiliano, e al prefetto Antonella Bellomo, di adottare tutti i provvedimenti di loro competenza per impedire l’apertura del Luna Park a Molfetta». È un invito rivolto a tutta la cittadinanza, la stessa che in questi giorni ha mostrato dissensi nei confronti della decisione dell’amministrazione.

«Si tratta di un argomento particolarmente delicato e sensibile, che riguarda la salute di tutti noi, e sono certo che la cittadinanza attiva saprà mobilitarsi sottoscrivendo questa petizione - ha concluso il medico - in modo da indurre i nostri amministratori locali a un sussulto di responsabilità con la revoca dell’autorizzazione concessa per il parco giochi in località “Secca dei Pali”. Ne va della nostra salute e della nostra sicurezza».