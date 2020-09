Valenzano, è crisi al Comune, si dimette il sindaco- «Frattura politica

Il sindaco di Valenzano (Bari) Giampaolo Romanazzi ha annunciato le dimissioni. In un lungo post su facebook parla di «fratture createsi tra le forze politiche» che hanno impedito «una svolta vera e, talvolta, ciò ha rallentato il lavoro di questi mesi». «Gli ultimi avvenimenti - scrive - non hanno potuto che farmi prendere atto della mancanza delle condizioni politiche necessarie a consentirmi di continuare».

Romanazzi era stato eletto nel novembre 2019 dopo un commissariamento del Comune di Valenzano, sciolto nel 2017 per sospette infiltrazioni mafiose. In una nota, il neoeletto consigliere regionale Domenico De Santis (Pd) ha espresso «solidarietà umana e politica» a Romanazzi, evidenziando che «Valenzano si stava risollevando dopo un lungo periodo di commissariamento e stava riguadagnando la sua dignità. Spiace assistere alla brusca interruzione di questo percorso. Mi auguro che ci possano essere le condizioni per la ripresa di un cammino collettivo. Ci sono problemi ben più importanti e urgenti degli equilibri in giunta. I cittadini aspettano e meritano risposte».