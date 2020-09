Bari, assembramenti e persone senza mascherine: 12 sanzioni

Quattro sanzioni per mancato rispetto delle norme Covid sono state fatte dalla Polizia locale in un circolo ricreativo aperto, in via Zuppetta, nel quartiere Umbertino di Bari, con all’interno molte persone senza mascherine che giocavano a carte e contestuale attività di vendita di bevande senza autorizzazione, pure sanzionata. Nello stesso rione e nel vicino murattiano, gli agenti hanno contestato altri otto violazione delle norme Covid a giovani in assembramento e senza mascherina.