Una multinazionale russa mette radici a Molfetta per creare elicotteri leggeri

Molfetta - La multinazionale russa Rostec sbarca a Molfetta: produrrà elicotteri leggeri.

L’area industriale di Molfetta ancora al centro di interessi imprenditoriali di grandi multinazionali. Dopo mesi di trattative sottotraccia, è stato lo stesso primo cittadino, Tommaso Minervini ad annunciare l’arrivo in zona Asi della Rostec, ovvero la multinazionale russa che produrrà a Molfetta elicotteri leggeri su un’area di oltre 120mila metri quadrati.

Dopo avere, secondo qualcuno, volontariamente ceduto alla vicina Bitonto l’insediamento logistico di Amazon (già operativo e che ha visto assumere in pianta stabile anche diversi molfettesi), è la volta di un’azienda leader nel settore meccanico e dei velivoli.

L’annuncio di Minervini è arrivato in settimana in occasione della firma per la realizzazione del terminal ferroviario che si collegherà direttamente al nuovo porto commerciale in fase di realizzazione.

L’insediamento della Rostec a Molfetta è qualcosa di già ufficiale e l’accordo è già stato messo nero su bianco dallo stesso sindaco con Dmitrii Pavlenok, rappresentante in Italia del gruppo industriale russo, e con Hndrey Ragoryanskiy, per la rappresentanza commerciale russa.

Si tratta di un investimento rilevante del gruppo i cui rappresentanti sono stati in Puglia, proprio a Molfetta, per completare e formalizzare l’iter. «È un investimento strategico non solo per l’investimento sotteso - ha commentato Minervini - ma anche per l’attrattività del nostro territorio nel fare sistema con aziende del settore metalmeccanico, già significativamente presente nelle nostre aree».

Nonostante la poliedricità della zona industriale, capace di attrarre i settori più svariati, ormai da diversi anni si sta puntando moltissimo sul settore meccanico e sulla meccanica di precisione.

Il prossimo insediamento della Rostec va a rafforzare un settore destinato a far divenire Molfetta leader sul territorio. È indubbio che ad attirare multinazionali come quella russa è l’istituzione della Zona economica speciale, di cui tanto si è parlato in questi anni e che inizia a portare alcuni risultati. Evidentemente anche la Rostec, oltre a considerare la posizione strategica della zona industriale di Molfetta, al centro di importanti infrastrutture, ha valutato seriamente le grandi agevolazioni per le aziende che si insediano nelle aree scelte dal Governo italiano nell’ambito della Zes.

Dal Comune hanno da subito visto di buon grado l’investimento in città da parte della multinazionale russa in quanto è destinata a portare ingenti investimenti di capitali, nuove specializzazioni, diversificate professionalità e di conseguenza la creazione di nuovi posti di lavoro che incentiveranno l’occupazione di tutta l’area metropolitana, dando così un forte slancio a tutto l’indotto di filiera. L’insediamento della Rostec nella zona industriale di Molfetta potrebbe essere solo il primo di una lunga serie. Presto, altri colossi mondiali potrebbero sbarcare in città: primi fra tutti quelli cinesi che proietterebbero il territorio verso un mercato florido e fiorente.