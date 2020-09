Per due giornate Bari capitale dell’arte del tango

Anche il tango non si ferma. Nonostante le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria, «Apulia Tango Festival» mette in scena la sua XIII edizione. Per dare impulso al tango argentino sul territorio pugliese, attraverso la partecipazione di artisti di fama internazionale provenienti da tutto il mondo, l’Accademia Stabile di Tango Argentino «Apulia Tango» di Bari, con la direzione artistica di Nicla Zonno, organizza anche quest’anno particolare l’Apulia Tango Festival Bari, una manifestazione che fa di Bari una delle principali mete del Tango argentino in Europa.

L’edizione 2020 si terrà in due giorni, domani e dopodomani alle 21, nell’Anfiteatro della Pace - Centro Mongolfiera Bari Japigia - (ingresso libero, con prenotazione obbligatoria, info: www.apuliatango.com).

Il festival di tango argentino, patrocinato dal comune di Bari, Città Metropolitana di Bari e Regione Puglia, rientrante nel progetto «Arene Culturali» del comune di Bari. La manifestazione barese, è riconosciuta e patrocinata anche dall’Ambasciata Argentina, quest’anno rappresentata dell’addetta alla cultura Sol Parra che sarà presente al festival.

L’intento di Apulia Tango Festival è come sempre far rivivere l’atmosfera di Buenos Aires, con il suo tango tradizionale, sociale, con i suoi ritmi musicali e notturni, così come viene realmente vissuto nei barrios (quartieri) di Buenos-Aires. «Per via del lockdown – commenta Zonno -, quest’anno siamo stati costretti a proporre il festival a settembre, anziché nel periodo ormai consueto del mese di giugno. La programmazione, ovviamente, ha subito sensibili cambiamenti, che ci hanno costretto a ridimensionare il festival, ma che comunque mantiene gli elementi fondamentali della rassegna. Inutile aggiungere, che saranno adottate tutte le misure di sicurezza sanitarie in vigore». Anche quest’anno, quindi, il festival è articolato in due tappe con incontri musicali, laboratori, mostre fotografiche, lezioni gratuite e spettacoli.

S’inizia, oggi alle 19, con i consueti laboratori e workshop sperimentali, ai quali sarà possibile partecipare, con prenotazione obbligatoria, a lezioni gratuite di avvicinamento all’arte del tango. Il giorno dopo, domani alle 21, il festival si arricchisce di un concerto- spettacolo di tango argentino sotto le stelle «Buenos Aires in Bari- Symphonic Tango», presentato da Antonella Cappelli.

Sul palco l’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari diretta da Giovanni Rinaldi, con solisti Giovanni Zonno (violino), Massimiliano Pitocco (bandoneon), Angelo Nigro (pianoforte) e Paola Arnesano (voce). Il programma musicale prevede un repertorio classico che comprende brani del grande Astor Pazzola, Mariano Mores, Pablo Ziegler, Rodriguez, Laurenz, Gardel, Stratta, Melo e Villoldo, Dios Filiberto. Lo spettacolo sarà impreziosito dalle performance dei ballerini di Apulia Tango: Santiago Castro, Francesca Del Buono, Marcos Beratz, Daniela Martinez e da Giovanna Pagone. Quest’ultima sarà protagonista di una coreografia di danza contemporanea su musiche di tango classico argentino.