Bari, spacciava cocaina e marijuana ai domiciliari: arrestato 32enne

BARI - Spacciava mentre era agli arresti domiciliari e per questo il pregiudicato barese Giuseppe Davide Padolecchia, 32 anni, è finito in carcere. La droga, al momento della perquisizione da parte dei poliziotti della sezione «Falchi» della Squadra mobile nell’abitazione del 32enne a Bari vecchia, è stato trovata nascosta in parte sotto il letto matrimoniale e in parte tra i barattoli delle spezie sui pensili della cucina. La sostanza stupefacente sequestrata, già suddivisa in dosi e pronta per essere spacciata, è pari a circa 600 gr di marijuana e 44 dosi di cocaina. Nel corso della perquisizione è stato sequestrato anche un bilancino di precisione e denaro contante.