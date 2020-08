Popolare Bari, fissata assemblea azionisti ordinari il 16 settembre

BARI - Banca Popolare di Bari in amministrazione straordinaria ha convocato l’assemblea ordinaria degli azionisti il prossimo 16 settembre. Lo rende noto la stessa banca. All’ordine del giorno: determinazione del numero e nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del presidente del cda, con relativa durata in carica; nomina del presidente del collegio sindacale, dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti; determinazione dei compensi per l’espletamento del mandato dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, viene spiegato nella nota.