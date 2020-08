Bari, sferra un pugno alla figlia durante litigio con la madre: denunciato 54enne

BARI - Nella giornata di ieri a Bari in diverse attività la Polizia di Stato ha denunciato due baresi e due cittadini georgiani.

A Ceglie del Campo, i poliziotti della squadra Volanti sono intervenuti a seguito di una lite familiare: durante un’accesa lite tra figlia e mamma il capo famiglia, 54enne incensurato, intervenuto inizialmente per mettere pace, ha perso la calma e ha sferrato un pugno in faccia alla figlia 23enne procurandole un trauma cranio- facciale guaribile in 12 giorni. L’uomo è stato quindi denunciato per lesioni personali aggravate.

In Piazza del Ferrarese gli agenti della Volante di zona, impegnati nel servizio straordinario «Strade Sicure», sono intervenuti per una persona segnalata da un cittadino come sospetta; il soggetto, un barese con precedenti classe ’79, è stato denunciato perché inosservante agli obblighi imposti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Nel quartiere San Pasquale i poliziotti della Volante di zona hanno sottoposto a controllo di polizia due giovani cittadini georgiani un 23enne ed un 35enne, con numerosi precedenti per furto in particolare in abitazione. Non a caso si aggiravano in zona curiosando ed osservando con fare sospetto nei portoni delle abitazioni in parte lasciate incustodite per le ferie di agosto.

Bloccati dagli agenti entrambi i giovani avevano oltretutto a carico un recente ordine di lasciare il territorio nazionale emesso dal Questore di Bari: per questo motivo, quindi, sono stati denunciati.