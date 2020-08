Bari, autista aggredito sul bus: preso a pugni e colpito al volto con una bottiglia

BARI - Autista colpito in pieno viso con una bottiglia e picchiato sul bus: è successo questa mattina a Bari sul lungomare di Crollalanza. Ad aggredire il conducente è stato un uomo di 41 anni pluripregiudicato. L'aggressore è stato fermato da una pattuglia del nucleo radiomobile ed accompagnato in caserma. I Carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'aggressione ma secondo prime ricostruzioni, pare che l'aggressore, in barba a quanto previsto dalle disposizioni antiCovid, pretendesse di salire a bordo dalla porta anteriore