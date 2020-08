Bari, ruba borsa e portafoglio ad autista fermo in macchina al cell: arrestato

BARI - Ruba borsa e portafogli a un uomo fermo in auto mentre era la telefono: è successo in piazza Umberto a Bari dove gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine hanno arrestato per rapina un cittadino somalo di 30 anni, senza fissa dimora.

Dopo una breve colluttazione con la vittima, un cittadino brasiliano 35enne, il rapinatore ha improvvisato una fuga a piedi ma gli agenti, che hanno assistito alla scena, lo hanno inseguito, bloccato e arrestato. Il 30enne è stato arrestato e condotto in carcere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo.