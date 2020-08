Monopoli, la Madonna della Madia in...avaria: l'accusa dei 5 Stelle

MONOPOLI - Piccolo incidente durante le celebrazioni della Madonna della Madia a Monopoli: l'auto che trasportava il quadro è finita in panne. A renderlo noto i pentastellati monopolitani che con un comunicato attaccano l'amministrazione comunale:

«Non c'è limite al peggio per questa imbarazzante Amministrazione che, non contenta di calpestare i diritti dei cittadini monopolitani (vedi le strisce blu che violano il codice della strada, la ratifica delle azioni illegittime di alcuni privati, gli accessi al mare non a norma ecc), ora umilia addirittura la Protettrice della Città e la Fede di decine di migliaia di monopolitani - si legge nella nota firmata da Giulia Cazzorla- difatti, non si capisce per quale reale motivo ieri abbiamo assistito al trasporto per la Città dell’icona della Madonna Santissima della Madia su un carro attrezzi, quasi fosse una auto in avaria o parcheggiata in divieto di sosta».

«Una scena- spiega la pentastellata - da film tipo il matrimonio con Marika in "Cado dalle nubi", che neanche la straordinaria fantasia di Checco Zalone avrebbe potuto partorire.Eppure così è stato, ed in un colpo solo avete umiliato i fedeli, ridicolizzato la città e creato ilarità nei turisti. Vorrei sapere a tal proposito cosa ne pensa il nostro Comandante Dott. Michele Cassano e per questo ho immediatamente protocollato questa mattina una interrogazione per lui», conclude.