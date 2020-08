Bari, termoscanner e sportello virtuale: il Comune si attrezza

BARI - Mascherine, disinfettante, termoscanner ed anche un programma informatico per dar vita ad uno sportello virtuale, Palazzo di Città pubblica un bando a base d’asta di 140mila euro. Domande da presentare entro venerdì 21 agosto.

SEGNALI - Il Coronavirus dà pericolosi segni di vita con l’impennata estiva dei contagi in alcuni dei maggiori Paesi vacanzieri d’Europa - vedi limitazioni ai rientri da Spagna, Grecia e Malta -, l’amministrazione comunale prova a non farsi cogliere di sorpresa qualora la situazione nel volgere di poche settimane dovesse nuovamente precipitare fino al baratro di un ribadito e possibile coprifuoco.

PREVENZIONE - Previsioni più difficili di una vincita alla lotteria e timori legittimi a parte, il Comune si sta attrezzando ai fini del monitoraggio e della prevenzione al Covid-19, a partire dalla pubblicazione della gara per il noleggio di ben 23 termoscanner per 12 mesi (salvo rinnovo) da installare all’ingresso di tutti gli uffici comunali già a settembre.Inoltre, l’accordo quadro relativo alle mascherine (chirurgiche a tre veli) prevede la fornitura e la distribuzione per i prossimi sei mesi di ben 360mila dispositivi di protezione destinati al personale dipendente che lavora presso le sedi delle ripartizioni comunali. Idem per i disinfettanti utili a sanificare di volta in volta tutti gli uffici pubblici.

Inoltre, sempre in relazione alle esigenze delle strutture comunali si sta provvedendo alla richiesta di fornitura di mille tute di protezione da utilizzare contro agenti biologici e/o infettivi, mentre è già pronto il nuovo appalto per le pulizie da effettuare nel rispetto delle misure anti-covid 19. A settembre poi si riprenderà ad effettuare i test sierologici negli stessi uffici comunali.

SPORTELLO VIRTUALE - Ad ulteriore misura di prevenzione, in caso di nuova ondata del terribile virus e in attesa della scoperta del vaccino, Palazzo di Città sta acquistando altri 140 computer portatili in modo da poter favorire lo smart working del personale comunale. Inoltre, i tecnici stanno testando un programma utile a supportare lo sportello virtuale. Si tratta di un software che consente al cittadino non solo di prenotare, ma anche di incontrare l'impiegato alla data fissata, consegnare o ricevere documenti (certificati, richieste e quant’altro) in una stanza virtuale dedicata.