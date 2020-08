Scuola, Sasso (Lega) contro Azzolina: «Ministra ignora il caos dei precari»

BARI - «Il caos più volte preannunciato, si sta drammaticamente materializzando», registrando «le lamentele da parte dei sindacati e degli operatori amministrativi degli uffici scolastici, in merito alle domande per le nuove graduatorie» dei precari. Così in una nota il deputato Rossano Sasso (Lega), della commissione cultura della Camera, rileva il tema precari «come se non bastasse - commenta - il disorientamento dei dirigenti scolastici, che ad oggi 12 Agosto non sanno ancora dove far andare gli studenti 'in esuberò rispetto alle restrizioni e alle linee guida sul Covid-19». "In particolare dalla Toscana, dalla Puglia e dalla Campania - sottolinea - giungono forti le doglianze per decine di migliaia di domande per le graduatorie provinciali, da smaltire in tempo utile per iniziare regolarmente l’anno scolastico. Tempi strettissimi, poco personale che già fa i miracoli, risultato: caos assicurato e contenzioso che esploderà inevitabilmente per gli errori nella valutazione delle domande». "Lo avevamo suggerito - aggiunge - in tempi non sospetti alla Azzolina: rinvio delle gps al 2021, altrimenti sarebbe stato il caos. Non ci ha voluto ascoltare, con l’arroganza di sempre e a questo punto ci troverà al fianco dei lavoratori a protestare, quando a settembre sarà costretta alle dimissioni a causa della sua incapacità e inadeguatezza».