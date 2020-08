Polignano, tragedia in piscina: 20enne barese si tuffa e poi muore

POLIGNANO A MARE - È accaduto sotto gli occhi degli amici, spettatori impotenti della tragedia consumatasi nella notte tra lunedì, 10 agosto, e ieri, martedì, in una struttura ricettiva nell’agro di Polignano, dove un giovane di 20 anni, di Bari, è morto per arresto cardiocircolatorio in una piscina.

In una serata di festa, in cui un folto gruppo di ragazzi si era dato appuntamento nella struttura privata che viene noleggiata per cerimonie e ricorrenze, il ragazzo si sarebbe tuffato in acqua e avrebbe accusato immediatamente un malore, andando a fondo.

Gli amici, che lo avrebbero visto andar giù e risalire pensando che stesse giocando con l’acqua, dopo avere notato che non tornava più a galla sarebbero intervenuti tempestivamente. Hanno quindi allertato i sanitari del 118 che, giunti subito sul posto, hanno tentato di rianimare il ventenne, le cui condizioni sono apparse subito disperate perché quando è stato portato fuori dalla piscina non era più cosciente.

Il giovane barese non avrebbe mai più ripreso conoscenza, nonostante le ripetute manovre rianimatorie.

I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, che potrebbe essere avvenuto a seguito di una congestione. Sarà l’autopsia, disposta dal magistrato di turno, a chiarire le cause.

Della vicenda sono state informate le forze dell’ordine che hanno segnalato il tragico episodio alla Procura della Repubblica di Bari che potrebbe aprire un fascicolo di inchiesta per la ipotesi di omicidio colposo: il magistrato di turno dovrà infatti accertare se la morte poteva essere evitata. Non è escluso che nel registro degli indagati finiscano i proprietari e custodi della struttura. Le indagini, coperte dal massimo riserbo (non sono stati resi noti il nome della vittima né quello della struttura), punteranno ad accertare se siano state adottate tutte le misure di sicurezza.