Bari, passa col rosso e si schianta contro distributore benzina: nei guai un 22enne

Incidente a Bari per un 22enne, che dopo essere passato quando il semaforo era rosso, e non essersi fermato all'alt della Polizia Locale, si è schiantato contro un distributore di benzina. È accaduto ieri sera dopo le 20 in via Fanelli, in direzione Valenzano: il giovane guidava una Mini Cooper. I vigili hanno tentato di inseguirlo, uno di loro ha anche rischiato di essere investito: la corsa è terminata contro un distributore di benzina. Il giovane, che guidava l'auto del padre, risponderà di resistenza a pubblico ufficiale, dovrà risarcire i danni, ed è stato sanzionato con 19 punti in meno sulla patente e la sospensione della licenza di guida fino a 3 mesi. È risultato negativo all'alcoltest.