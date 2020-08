Altamura, tragico schianto su via Laterza. Muore 67enne

ALTAMURA - Un altro lutto sulle strade della Murgia in un’estate orribile. Nicola Lacalamita, altamurano di 67 anni, produttore agricolo, ha perso la vita nella serata dell’altro ieri sulla strada provinciale 27 «Tarantina», nel tratto di via Laterza. Fatale lo scontro con un’altra autovettura. Vani si sono rivelati i soccorsi, l’uomo è morto sul colpo.

Non c’è pace. Sette le vittime in meno di un mese, di cui sei altamurane. Una croce dopo l’altra sulla viabilità murgiana nella zona di Altamura.

L’ultima tragedia si è consumata sulla provinciale 27 «Tarantina», allo svincolo di Santa Candida (località rurale tra Altamura e Matera). Sulle cause della tragedia sta indagando la Polizia locale. La dinamica è in fase di accertamento. Dopo i rilievi effettuati sul posto, si procede con la ricostruzione, istante per istante, del sinistro mortale.

Due i mezzi coinvolti, una Fiat Bravo guidata dalla vittima e una Mercedes classe B condotta da un 33enne di Gravina, illeso.

Dopo l’impatto, avvenuto per cause ancora da accertare, il veicolo di Lacalamita è finito fuori strada, in un dislivello del terreno simile a un fossato. I ripetuti urti non hanno dato possibilità di salvezza al 67enne che è morto sul posto.

Per soccorrerlo sono intervenuti i Vigili del fuoco del locale distaccamento e l’ambulanza del 118 ma non è stato possibile fare niente per poterlo rianimare.

Nessuna conseguenza per il conducente della Mercedes, danneggiata nella parte anteriore. Per lui, come previsto dal codice della strada, sono stati effettuati i test alcolemici e tossicologici di cui si attende l’esito per una piena ricostruzione dell’accaduto.

Da verificare con esattezza sia i momenti che si sono rivelati fatali sia le responsabilità di questo terzo incidente mortale, avvenuto nelle ultime settimane.

In questa terribile estate il nome di Lacalamita porta ulteriore dolore ad Altamura che ha già pianto Alfredo Striccoli (69 anni), morto sulla strada provinciale 238 Altamura-Corato in uno scontro in cui sono rimasti coinvolti tre veicoli, e pochi giorni prima Lorenzo Fraccalvieri (82 anni), le sorelle Rosa e Franca Cammisa (51 e 38 anni), Saverio Artellis (39), sulla provinciale 151 per Ruvo, a bordo di un’auto finita sotto un camion adibito al trasporto di inerti.

Sempre sulla strada provinciale «151», in un incidente fra un furgone e un camion, ha perso la vita anche il 25enne Luigi Tempesta di Terlizzi.