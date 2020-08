Anche Santo Spirito diventa oasi pedonale, Decaro: «Tratto di costa va vissuto diversamente»

BARI - Da lunedì diventa pedonale il lungomare di Santo Spirito. Niente auto tra le via Pola e Udine mentre l’area di via Udine diventa pedonale. Il programma Bari Open Space, realizzato dall’amministrazione per agevolare il distanziamento sociale nella ripresa economica, anticipa il progetto di riqualificazione complessiva del lungomare di Santo Spirito. «Quando durante il periodo di lockdown - spiega il sindaco Decaro - abbiamo cominciato a pensare come tornare a vivere la nostra città secondo le nuove regole imposte dall’emergenza sanitaria, abbiamo subito pensato ad un ampliamento dello spazio a disposizione dei cittadini. Da qui siamo partiti per pensare ad un programma di interventi light come anticipazione alle progettazioni di riqualificazione urbana che pure stiamo portando avanti. Questa è una sperimentazione che ci permette di testare una nuova viabilità e nuove potenzialità rispetto ad un tratto di costa che può e deve essere valorizzato e vissuto diversamente».