Bari, Zullo (Fdi) contro la Asl: «Tagliato servizio 118 in estate»

BARI - «La proposta operativa della Asl Bari per il servizio di emergenza-urgenza durante il mese di agosto è sconcertante: nei mesi estivi è inimmaginabile ridurre i servizi dell’emergenza-urgenza, come invece è stato programmato. D’estate, per garantire le ferie, si riducono i servizi di elezione, non delle urgenze! Un concetto imprescindibile anche e soprattutto considerando la vocazione turistica della Puglia e, quindi, il prevedibile aumento delle presenze sul territorio. Non solo: quest’anno i pugliesi, a causa del Covid, tenderanno a restare a casa. Tanto basta a definire tali scelte prive di ogni logica e criterio e non se ne può più di questo modo di gestire i servizi. Troppa approssimazione sulla pelle dei cittadini! Sarebbe il caso che Emiliano lasciasse stare la campagna elettorale e si dedicasse anche 10 minuti a fare l’assessore alla Sanità... dopo essere stato inconcludente per 5 anni». Lo afferma in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione, Ignazio Zullo.