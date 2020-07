Bitetto, ruba in casa di due ultraottantenni, 37enne arrestato in flagrante

I Carabinieri di Modugno (Ba) hanno arrestato un 37enne di Bari, responsabile di un furto in un’abitazione a Bitetto. Sfortunatamente per lui, alcuni cittadini l'hanno colto in flagrante e hanno allertato i Carabinieri. Un militare libero dal servizio, trovandosi nei dintorni, ha immediatamente individuato l’abitazione segnalata, abitata da una coppia di ultraottantenni, in quel momento in casa e che non si erano accorti della presenza del ladro. In pochissimi minuti sul posto è giunta una pattuglia, e i carabinieri hanno visto una finestra aperta e la stanza a soqquadro. Il topo d’appartamento si era nascosto dietro ad una porta nella speranza di riuscire a farla franca. L'uomo aveva rubato dei gioielli, ben nascosti tra gli indumenti. Si trova ai domiciliari.