Ecco il pollo fritto di KFC: l'inaugurazione il 29 luglio nella stazione di Bari

BARI - Sbarca in Puglia il famoso pollo fritto di KFC - Kentucky Fried Chicken: dopo una lunga attesa la catena fondata nel 1930 dal Colonnello Sanders, di recente in espansione anche in Italia, mette piede nella Stazione Centrale di Bari. L'inaugurazione del ristorante sarà il 29 luglio.

Il lavori nel locale sono andati a rilento anche a causa dell'emergenza covid-19. Si svilupperà su 400 mq di cui 145 per la sala che ospita 96 posti a sedere. Sono disponibili il servizio di caffetteria, il free wi-fi e postazioni di ricarica dei device elettronici. Inoltre sarà disponibile, pochi giorni dopo l’inaugurazione, il servizio di delivery attraverso Deliveroo, Glovo, Just Eat e Uber Eats. Il Kfc resterà apeto, nella fase iniziale, dalle 12 alle 22.