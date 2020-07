Triggiano, la Gazzetta a ritmo di movida «È presente dal caffè all’aperitivo»

TRIGGIANO - Di mattina, abbinato alla consumazione di caffè e cornetto, ma anche di sera all’orario dell’aperitivo, sorseggiando un cocktail, o gustando le proposte gastronomiche dello chef.

La Gazzetta del Mezzogiorno si conferma giornale-rito anche in un locale diventato punto di riferimento per la movida di Triggiano e non solo: «Zucchero», in piazza Ancona. «Appena le norme anti Covid lo hanno permesso - dice il titolare Marco Pinto - abbiamo subito messo di nuovo la Gazzetta a disposizione dei nostri clienti».

Dal 2018 è il luogo «cult» della movida triggianese, richiamando giovani e meno giovani per trascorrere ogni pausa della giornata in una location che si contraddistingue per stile degli ambienti e menù glamour. «Zucchero», nella nuovissima piazza Acatemera (Merina) Ancona, nel cuore del quartiere «San Lorenzo», è il bar, pasticceria e molto altro, divenuto punto di riferimento di giovani e meno giovani.

E tra un caffè, un cocktail o un aperitivo non può mancare la copia della Gazzetta, rigorosamente presente e a disposizione dei clienti-lettori dalle 7 del mattino fino alla mezzanotte. «I clienti aspettano la Gazzetta - sottolinea il titolare Marco Pinto - un rito irrinunciabile in abbinata alla consumazione di un caffè, di una colazione, di un aperitivo. E noi abbiamo immediatamente favorito il “rito” non appena la normativa sul Covid lo ha consentito». E di gente da «Zucchero» ne passa tanta, magari per degustare le delizie dello chef Luigi Popolizio. «Non nascondo - rivela Marco Pinto - che stiamo pensando di acquistare una seconda copia della Gazzetta in modo da dare la possibilità ai clienti di poterla sfogliare senza dover attendere che si liberi la prima copia. Il nostro giornale è il più quotato tra la mazzetta presente nel locale. Siamo tutti affezionali alla Gazzetta ed è irrinunciabile, al pari di un buon caffè, cornetto o aperitivo». E di «sale lettura» «Zucchero» ne offre tante, dagli spazi attrezzati moderni interni, al dehors e ai tavolini su piazza Ancona. «La lettura del nostro quotidiano - continua Pinto - spesso detta lo spunto per le conversazioni. La particolare attenzione che la Gazzetta dedica al nostro territorio è un patrimonio irrinunciabile».