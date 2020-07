La chiesa di Santa Scolastica in comodato d'uso alla diocesi di Bari

BARI - La chiesa di Santa Scolastica a Bari Vecchia è stata data in comodato d’uso gratuito dal Ministero dell’Interno all’Arcidiocesi di Bari. L’atto di concessione è stato sottoscritto oggi tra la prefetta di Bari, Antonia Bellomo, in rappresentanza del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno, e l’Arcidiocesi di Bari-Bitonto, rappresentata, per conto di monsignor Francesco Cacucci, da don Francis Xavier Jagatha Papaiah. La Chiesa, di proprietà del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno, annessa al complesso conventuale di Santa Scolastica «costituisce edificio di particolare pregio ed interesse storico e religioso - si legge in una nota della Prefettura di Bari - è sottoposta a vincolo della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari ed è destinata, a tempo indeterminato, al culto pubblico cattolico».