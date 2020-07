Molfetta, Far West nel rione Paradiso ma sul posto non c'è traccia di bossoli

MOLFETTA - Una sparatoria dai contorni poco chiari è avvenuta nel primo pomeriggio in via Cormio, ad angolo con via Minervini, nel popoloso quartiere Paradiso alla periferia di Molfetta.

La dinamica non è ancora definita e sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia e i finanzieri della Tenenza. Gli inquirenti, stranamente, sul posto non hanno trovato tracce di bossoli nè di vetri infranti o di altri danni riconducibili ad una eventuale sparatoria avvenuta. Eppure chi ha chiamato al 112 ed i residenti hanno riferito di aver udito in modo distinto l'esplosione di più colpi di pistola (4 o 5).

Al momento nessuno si sbilancia. Se davvero c'è stata una sparatoria potrebbe essere stata un "botta e risposta" tra clan rivali o un regolamento di conti o un avvertimento. Così come l'episodio potrebbe essere collegato ad un'altra sparatoria, quella dello scorso scorso fine mese quando altri colpi di pistola furono sparati da ignoti contro il portone d'ingresso di un palazzo di via dei Salesiani, nella zona di Ponente.

In quella circostanza, però, furono rinvenuti i fori d'ingresso dei proiettili e furono mandati in frantumi i vetri del portone.

Oggi, invece, nulla è stato trovato. Gli investigatori sono impegnati ad ascoltare alcuni testi per ricostruire cosa davvero sia accaduto. Importante sarà anche la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza. Non sono stati segnalati al momento feriti.