Costa Ripagnola, secondo rinvio per l'istituzione del Parco

Ancora un rinvio, il secondo in pochi giorni, per l’istituzione del Parco naturale Costa Ripagnola. Il presidente della V Commissione, Mauro Vizzino, su richiesta di alcuni consiglieri della minoranza, ha concesso un rinvio a venerdì prossimo. La Commissione, per consentire agli uffici di registrare gli emendamenti e in particolare quelli del Comune di Polignano arrivati in nottata, si è protratta oltre l'orario previsto, mettendo in difficoltà alcuni consiglieri che hanno dichiarato di avere «impegni inderogabili programmati». L'assessore Alfonso Pisicchio ha garantito che «le istanze del Comune di Polignano sono state in parte recepite, consentendo interventi in deroga per provvedimenti di interesse pubblico». Pisicchio ha spiegato che «la Regione intende operare nell’interesse della comunità di tutta la regione, del Comune e soprattutto con l’obiettivo di salvaguardare quella meravigliosa parte di costa».