Bari, «Il mare non è di tutti»: domani la protesta dei disabili a Torre Quetta

BARI - «La spiaggia e di tutti, anche delle persone disabili», con questo slogan le associazioni Hbari2003 , Volare più in alto e Associazione Apate domani alle 10.30 si troveranno presso la spiaggia di Torre Quetta per manifestare il proprio disappunto per l’impossibilità di utilizzare il “Sea Track Tobea”, l’unico ausilio che permette l’ingresso in acqua alle persone disabili.

Solo l’anno scorso l’attenzione dei media nazionali era centrata proprio sull’inaugurazione di questo sistema unico in Italia che finalmente assicurava alle persone con disabilità di accedere autonomamente in acqua e poter usufruire delle spiagge in Puglia.

«Domani saremo a Torre Quetta per porre attenzione al fatto che ancora una volta la libertà e l’inclusione delle persone disabili è stata completamente dimenticata», spiegano in una nota.