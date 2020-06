Arriva anche a Bari il servizio a domicilio Winelivery: un'app da «bere»

BARI - Una App che ti permette di ordinare e ricevere a domicilio di alcolici, ghiaccio e soft drink in 30 minuti ed alla temperatura ideale. Winelivery avvia il suo servizio anche a Bari grazie alla fusione con DrinkMe, il servizio di drink delivery nato qualche tempo fa nel capoluogo pugliese.

«Una vera enoteca tra le mani, questo è Winelivery con le sue centinaia di etichette e il servizio express a temperatura - afferma Andrea Antinori founder di Winelivery - ma non solo, l’app è anche un sommelier virtuale infatti attivando il “Wine Advisor” e rispondendo a quattro semplici domande, grazie ad un sofisticato sistema di algoritmi verrà consigliato al cliente il vino perfetto per ogni occasione».

«Alla base dell’accordo tra DrinkMe Bari e Winelivery c'è la voglia di crescere - sottolinea Andrea Paccapelo, CEO di DrinkMe Bari - il volume d'affari con un player come Winelivery non può che aumentare esponenzialmente. Ecco perché la loro proposta di partnership ci è sembrata l'occasione giusta per far evolvere una piccola realtà come la nostra; da qui la convinzione che fondere il loro know-how e la nostra conoscenza del territorio fosse la chiave di volta per conquistare il mercato locale».

Winelivery nasce con l’obiettivo di coniugare le esigenze di produttori locali e consumatori finali, proprio sostenendo una filiera produttiva cortissima colpita dalle chiusure di bar e ristoranti nel periodo Covid.