Palo, assalto con escavatore all'ufficio postale: bottino 50mila euro

Assalto da film alle Poste di Palo del Colle dove un commando ha assaltato l'ufficio di via Biebesheim realizzando un bottino di almeno 50mila euro. Giunti sul posto, e approfittando di un cantiere in atto, hanno sventrato l'ufficio con un escavatore dopo aver strappato la cancellata metallica. Con il braccio meccanico, e provocando rumori fortissimi, i malfattori hanno letteralmente aperto lo sportello Bancomat come una scatoletta. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri.