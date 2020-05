Per la ripartenza a Mola di Bari ci sono le «vetrine digitali»

MOLA DI BARI - Come far ripartire le attività nel dopo Coronavirus o durante l’epidemia? A Mola hanno pensato ad una soluzione innovativa. Si chiama «vetrine digitali» e rientra nell’ambito delle attività programmate dal neo-costituito Distretto urbano del commercio, presentato alla città e agli operatori in video-conferenza. «Per incentivare e promuovere la capacità di fare rete - ha detto il sindaco Giuseppe Colonna - sarà a disposizione dei commercianti una vetrina digitale attraverso la creazione di un portale che le attività locali aderenti potranno implementare anche con la vendita e-commerce, ampiamente sperimentata durate l’emergenza sanitaria per la pandemia da Covid 19».

Questo strumento si sta rivelando tanto più prezioso in questo momento storico, in cui è quanto mai necessario rispondere alle istanze del territorio provato dalla crisi non solo sanitaria, ma anche socio-economica. Questa opportunità non è sfuggita all’amministrazione comunale e alle organizzazioni di categoria molesi che, col sostegno della Regione le hanno inserite nel Duc. «Attrarre nuova domanda di consumi e sostenere la rete degli esercizi commerciali locali attraverso l’ampliamento dei servizi e nello stesso tempo con la riqualificazione degli spazi pubblici, la rigenerazione dei luoghi e la riappropriazione della identità culturale e storica del centro urbano», è la mission di questa iniziativa presentata nel corso di una conferenza svoltasi in modalità telematica. All’incontro virtuale sono intervenuti, moderati da Angelo Rotolo, il sindaco di Mola e presidente del Duc, Giuseppe Colonna; l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Cosimo Borraccino; l’assessore comunale alle Attività produttive, Vito Orlando; la presidente di Confesercenti provincia di Bari, Raffaella Altamura; il presidente di Confcommercio Bari e Bat, Alessandro Ambrosi e il referente locale di Confcommercio, Sebastiano Defonte.

«L’associazione del Distretto urbano del commercio di Mola avrà il compito di fare da aggregatore delle realtà commerciali molesi che potranno aderire attraverso un avviso pubblico che sarà emanato nelle prossime settimane». Le opportunità offerte dallo strumento finanziato dalla Regione, sono tante: dalla creazione di una piattaforma digitale per il commercio online anche per le piccole attività commerciali, al miglioramento dei servizi, alla creazione di reti tra attività commerciali con la promozione dei processi aggregativi tra i commercianti, importanti per smuovere l’economia locale e attrarre nuova domanda di consumi. Una delle prime attività riguarderà la formazione dei commercianti, un presupposto importante per rispondere con capacità innovative ai nuovi bisogni. E proprio per incentivare e promuovere la capacità di fare rete, sarà a disposizione dei commercianti una «vetrina digitale».