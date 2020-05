Università di Bari, quest'anno l'«open day» è online

'Porte aperte' online all’Università di Bari per due giorni, il 28 e il 29 maggio, dedicati agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori.

Le iniziative di 'orientamento agli studi universitari sono in programma giovedì 28 maggio con inizio alle 9:00 e venerdì 29 maggio a partire dalle 15:00, per conoscere l’Ateneo di Bari, assistere alle presentazioni live dei corsi, parlare con i docenti e chiedere dettagli e informazioni in diretta.

Nella prima parte di entrambe le giornate è previsto un incontro online durante il quale, dopo i saluti di benvenuto istituzionali, saranno presentati i 120 corsi di studio, i servizi, le strutture e le opportunità.

Nella seconda parte, tramite la piattaforma Microsoft Teams, sarà possibile accedere alle «Aule virtuali» attivate per ciascun Dipartimento/Scuola, con la funzione di veri e propri stand in cui gli studenti, potranno interagire con i docenti per ogni approfondimento. Per accedere a tale piattaforma è necessario utilizzare Google Chrome. Le attività di orientamento dell’Università di Bari proseguiranno anche nei giorni successivi, attraverso le «Aule virtuali di Orientamento» che rimarranno «aperte» per incontrare gli studenti e aiutarli nella scelta del loro futuro percorso universitario.

Per accedere all’incontro il link sarà nella home page del sito www.uniba.it, dove sarà pubblicato a breve anche Il calendario degli incontri e le informazioni necessarie a partecipare alla due giorni.