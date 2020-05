Bari, i lavoratori stagionali scendono in piazza per protesta: in 50 davanti al Comune

BARI - Una 50ina di persone ha protestato in modo pacifico questa mattina a Bari davanti al Palazzo di Città. Si tratta di lavoratori stagionali, precari, che hanno perso il lavoro, cassintegrati e con partita iva, molti dei quali dal governo non hanno ricevuto nulla. Fanno parte del movimento «Futuro Italia», nato meno di un mese fa a livello nazionale. Anche in Puglia. A Bari in particolare conta circa 4mila persone. Anche chi ha ricevuto i soldi della cassintegrazione, non ce la fa, dovendo pagare bollette e affitto. Al governo, tramite il comune, chiedono la sospensione delle utenze. Alle aziende, finanziamento a fono perduto e sospensione delle esecuzioni fiscali per due anni. Si è trattato di una protesta estemporanea, non autorizzata. Ma a sorvegliare la zona e ad evitare intemperanze e garantire le distanze di sicurezza ci hanno pensato polizia e carabinieri – alcuni dei quali a protezione dell’ingresso del comune.