Atterrato il Roma-Bari con 23 passeggeri a bordo: «Finalmente a casa dopo mesi»

E’ atterrato a Bari alle 10.25 il volo in arrivo da Roma con 23 passeggeri a bordo, in prevalenza giovani, che rientrano in Puglia grazie all’allentamento delle misure previste per la 'fase 2'. «Finalmente a casa dopo mesi», dicono due ragazzi mentre si allontanano dall’aeroporto con molte valigie. «Io - dice un’altra ragazza - manco da Natale», mentre altre persone che escono dallo scalo aggiungono: «Sappiamo che dobbiamo fare la quarantena, ma dopo mesi sarà un piacere stare con i nostri parenti».

Il volo Roma-Bari, come accade da diverse settimane, è l'unico della giornata. «Stiamo studiando un protocollo con L'Enac per mettere in sicurezza i passeggeri e garantire che da Bari si possa partire in modo sicuro, aumentando così le tratte - spiega il vicepresidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - . Appena il protocollo sarà validato potremo con le compagnie prevedere ulteriori voli. Ci saranno percorsi, presidi che misurano la temperatura anche in partenza, cercheremo di non far accedere gli accompagnatori, in modo da preservare in tutta la sua integrità l’intera aerostazione, per tutelare non solo il passeggero ma anche l’operatore che effettuerà i controlli. Abbiamo, inoltre, attivato da tempo un pronto soccorso all’interno dell’aeroporto per eventuali casi positivi o sospetti».