Fase 2, l'appello di Sasso (Lega): «Domani nel Barese è il chiavi-day. Il governo salvi le aziende»

BARI - «La Lega è vicina alle categorie che più di tutti stanno soffrendo la crisi economica. Commercianti, partite Iva, liberi professionisti, che chiedono di ripartire, in sicurezza, ma di ripartire». Lo sottolinea in una nota Rossano Sasso, deputato della Lega e segretario provinciale di Bari. «Le risposte del Governo - afferma - fino a questo momento sono state blande, niente aiuti economici niente cassa integrazione, nessuna prospettiva futura, solo conferenze stampa inutili e irritanti. Per questo motivo, domani lunedì 4 maggio, in numerosi comuni della provincia di Bari raccoglieremo, in assoluta sicurezza e con tutti i dispositivi previsti, direttamente dalle mani dei titolari dei negozi e delle attività, le chiavi dei propri studi, dei propri esercizi commerciali, e le porteremo a Roma, a Palazzo Chigi, dove qualcuno ancora non capisce che se si continua ad ignorare i nostri esercenti, non andrà tutto bene. Trasformeremo in atti parlamentari tutte le proposte che ci sono pervenute in questi giorni e daremo battaglia giorno e notte per ottenere il risultato migliore possibile per questi settori. Le chiavi - conclude Sasso - saranno consegnate ai segretari cittadini della Lega e ai nostri amministratori, che a loro volta le daranno ai parlamentari che poi le porteranno a Roma».