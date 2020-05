Bari, sui bus con maschere, chiusi parchi e spiagge. Le regole per il mercato di via Pitagora

Bari è pronta a entrare nella «Fase 2». Ma anche da domani la parola d’ordine resterà rispettare le regole di sicurezza contro il contagio. In un incontro a Palazzo di Città, il sindaco ha valutato le misure da introdurre in questa fase. A partire dalle nuove modalità per il trasporto pubblico, che prevedono bus non sovraccarichi e l’obbligo di usare le mascherine per gli utenti. Parchi e giardini resteranno ancora chiusi. Così come le spiagge pubbliche, per frequentare le quali bisognerà attendere giugno. Intanto il Comune, sia per i parchi che per i lidi come Pane e pomodoro, ha varato gli interventi di manutenzione. Domani riapre anche il mercato di via Pitagora, ma solo per la vendita di prodotti ittici. Gli altri generi alimentari trasferiti in via Peucetia, dove cambia anche la viabilità.

La sospensione del mercato, infatti, era stata imposta all’inizio di marzo da uno dei primi decreti Conte. Ora è tutto pronto per la ripartenza, i banchi degli operatori saranno dislocati in maniera adeguatamente distanziata, in modo da evitare forme di assembramento. La soluzione individuata insieme da operatori e amministrazione prevede due differenti aree per la sistemazione degli ambulanti: via Pitagora per la vendita di prodotti ittici e carni e via Peucetia per la vendita dei prodotti ortofrutticoli. Questa soluzione temporanea sarà adottata fino alla fine della situazione emergenziale, in attesa del trasferimento definitivo nel mercato coperto in fase di realizzazione. Per circoscrivere l’area del mercato sono state installate delle barriere inamovibili.

Necessaria anche la rivoluzione della viabilità dell’area dalle 5 alle 16, tutti i giorni lavorativi. I veicoli non potranno transitare sulle corsie centrali di via Peucetia con direzione di marcia verso il torrente Valenzano, nel tratto compreso fra la rotatoria fra via Salapia, via Divisione D’Acqui e via Medaglie d’Oro. Non si potrà transitare sulle corsie centrali di via Peucetia con direzione di marcia verso il torrente Valenzano, nel tratto compreso tra la rotatoria fra via Salapia, via Divisione D’Acqui e via Medaglie d’Oro e la strada arginale del torrente Valenzano. Direzione obbligatoria a destra su via Peucetia per tutti i veicoli che, in uscita dalla rotatoria con viale Magna Grecia, accedono a via Peucetia. Direzione obbligatoria su via Peucetia per tutti i veicoli che, in marcia sulle complanari raggiungono il varco sullo spartitraffico poco distante dalla strada arginale al torrente Valenzano. Divieto di transito per tutti i veicoli sul varco dello spartitraffico di via Peucetia che divide la complanare prospiciente il lato con la numerazione civica pari dalle corsie centrali, presente a una distanza di circa 140 metri dalla strada arginale al torrente Valenzano.

La sosta sarà consentita su via Peucetia, in deroga all’attuale divieto di fermata, ai veicoli degli operatori mercatali nei giorni feriali dalle 5 alle 16, lungo il margine a sinistra della complanare prospiciente il lato con numerazione civica dispari. Variazione del numero di corsie di via Peucetia da due a una, con la soppressione della corsia a sinistra della complanare prospiciente il lato con numerazione civica dispari. Direzione obbligatoria a destra per tutti i veicoli in marcia su via Daunia all’intersezione con la via Peucetia.