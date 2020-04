Turismo, crollo stranieri per Covid 19? Azienda barese premia dipendenti con vacanze in Puglia

BARI - In tempi difficili bisogna aiutarsi reciprocamente e visto il colpo mortale inferto dal Covid 19 alle aziende del turismo che vivono in gran parte con gli stranieri, quale migliore soluzione di una scelta di ferie casalinghe? È il caso di Biosalus, l’azienda barese che commercializza purificatori d’aria e d’acqua presente in tutta Italia, che ha sancito un’intesa con Assohotel Puglia Confesercenti per riscoprire i luoghi di vacanza pugliesi.

«L’accordo - spiega Francesco De Carlo, vice presidente nazionale Assohotel Confesercenti - punta a valorizzare nella prima fase le strutture turistiche pugliesi e appena sarà possibile, anche altre strutture italiane, in grave crisi per l’emergenza Covid 19. Essere scelte da un’azienda come Biosalus che conta molte sedi in Italia e centinaia di dipendenti, rappresenta un valore doppio: per chi sceglie di rimanere in Puglia e in Italia valorizzando la nostra meravigliosa terra e per chi offre ospitalità di qualità come le innumerevoli strutture ricettive del sistema Assohotel dislocate sull’intero territorio nazionale. Auspichiamo che altre aziende seguano l’esempio di Biosalus perché darebbe un impulso alla ripresa del comparto dell’hotellerie pugliese e italiana».



«Viviamo tutti un momento molto complicato – aggiunge Mauro Messina, brand owner di Biosalus -, ma sono convinto che se ognuno facesse la propria parte l'Italia avrebbe le forze necessarie per risollevarsi e ripartire. Con l’arrivo dell'estate abbiamo pensato che il settore da sostenere più di ogni altro è quello del turismo. Da qui parte l'idea condivisa da Assohtel Confersercenti di premiare i nostri migliori dipendenti con vacanze in Italia e non all'estero come fatto finora. Partiremo dalla Puglia, la mia terra, ma contiamo di toccare almeno altre tre località italiane, da nord a sud. Sono tante le imprese, ognuna nelle proprie possibilità, che potrebbero aderire all'iniziativa. Il Coronavirus è stato per tutti un banco di prova senza precedenti che ha consentito di testare la solidità del sistema industriale italiano. Ora rialziamoci e pensiamo al futuro».