Bari, la cultura al tempo del Covid, Silvio Orlando in diretta con il Teatro pubblico pugliese

BARI - Silvio Orlando e l’architetto teatrale Luca Ruzza saranno i protagonisti del primo #TPPLIVE in onda lunedì 27 aprile alle 12.30 sulla pagina Facebook del Teatro Pubblico Pugliese.

Quarantacinque minuti di approfondimento e dibattito su teatro, danza, musica, spettacolo dal vivo, cultura. Il primo sguardo è riservato alla fase 3, ovvero il teatro che sarà, tra passato e futuro, tradizione e innovazione.

Andiamo verso un nuovo modello di teatro? Lunedì Silvio Orlando e Luca Ruzza, in diretta fb con Maddalena Tulanti e Lu Ileana Sapone, proveranno a rispondere a questa domanda e a quelle del pubblico che si collegherà per partecipare.

L’appuntamento del 27 aprile sarà seguito da altre puntate di TPP LIVE con ospiti e temi che fotograferanno questo momento particolare del mondo del teatro e, in generale, in questo 2020 segnato da Covid-19.

L'obiettivo è quello di favorire la partecipazione attiva e il confronto, due strumenti fondamentali per la ripartenza, e non solo.