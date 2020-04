Bari, «H&M non riaprirà più»: la notizia gela i sindacati, a rischio 50 dipendenti. Lockdown, rischio reazione a catena

Il megastore H&M nel cuore di Bari potrebbe non riaprire più. Dopo 13 anni, il marchio svedese (H&M’sono le iniziali dei due fondatori, Hennes e Mauritz) dell'abbigliamento low cost si congeda da Bari e abbandona il palazzo che fu della (ex) Rinascente. La notizia è stata comunicata dall'azienda ai sindacati alla vigilia del 25 aprile dopo una verifica sugli effetti del lockdown che dura ormai da un mese e mezzo. Nell'ex Rinascente, all'angolo tra via Sparano e via Piccinni, lavorano circa 50 dipendenti per i quali si profila un drammatico futuro.

Eppure, secondo quanto sostengono le rappresentanze dei lavoratori, un simile rischio sembrava non paventarsi per il negozio barese che è attivo nel cuore dello shopping da oltre 10 anni. E un certo abbandono si nota dalle vetrine desolatamente vuote dello store, in cui compaiono solo alcuni cartelli che anticipano la decisione di chiudere fino al 3 aprile. Nessun altro avviso "ufficiale" che proroga la chiusura.

Un segnale molto allarmante che arriva dai grandi marchi e dalle multinazionali, quelli che negli ultimi anni hanno fatto shopping di negozi nel Murattiano prendendo il posto di una serie di insegne storiche che ormai non reggevano più la concorrenza e l'on line: Prada negli spazi della libreria Laterza, Zara nell’ex Sant’Agostino di proprietà di un immobiliarista di Milano, Ralph Lauren nei locali che sino a maggio scorso ospitavano la gioielleria di Micaela Trizio Caiati, Nike in via Argiro (al posto di una banca) e così via.

Tuttavia, se aziende con fatturati a nove cifre assumono queste decisioni, c'è da aspettarsi che accada la stessa cosa per una miriade di tante piccole attività che alla cosiddetta ripresa decideranno probabilmente di non riaprire per l'impossibilità di affrontare nuove spese, indebitandosi. Una ulteriore e preoccupante desertificazione dell'economia che provocherà molta povertà e disoccupazione.