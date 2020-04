Bari, ex Manifattura tabacchi ospiterà Cnr: via libera alla riqualificazione

BARI - Questo pomeriggio il Consiglio comunale di Bari, riunito per la prima volta nella sua storia in videoconferenza a causa delle restrizioni previste dall’emergenza Covid-19, ha approvato la delibera, presentata dal sindaco Antonio Decaro, relativa alla variante in deroga che consentirà a Invimit di procedere con la riqualificazione della ex Manifattura dei Tabacchi nel quartiere Libertà destinata ad ospitare la sede unica del CNR.

L’intervento, sostanzialmente, prevede il recupero di ampia parte del compendio produttivo in disuso, per destinarlo all’insediamento di funzioni di attività di ricerca, e rappresenta un’occasione straordinaria per la rigenerazione di ampia parte del quartiere Libertà in cui è localizzato. La riqualificazione della ex Manifattura dei Tabacchi si inquadra come una iniziativa, su scala urbana, per il miglioramento della vivibilità del quartiere e del decoro urbano oltre al recupero sul piano architettonico ed edilizio di uno degli immobili storici della città di Bari.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è di favorire il processo di integrazione tra nuove funzioni all’interno di una logica progettuale plurifunzionale in cui la relazione tra vita pubblica, sociale e lavorativa e quella privata possano acquistare nuove conformazioni, indipendenti dal luogo. La variante approvata dal Consiglio comunale, pertanto, consentirà una delle più importanti operazioni di rigenerazione urbana che siano mai state realizzate a Bari.