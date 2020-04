Coronavirus Bari, si finge volontario e ruba spesa solidale

«Qualcuno, vestito di cattiva fede, si è presentato come 'volontario di Seconda Mamma' in uno dei punti vendita in cui è attivo il nostro #CarrelloSospeso e ha ritirato tutto il raccolto della giornata». Lo denuncia su Facebook l’associazione di volontariato barese, che ha avviato una raccolta alimentare per le persone in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus.

«E' un atto ignobile sotto tutti i punti di vista - dicono -, che diventa ancor più grave in questo momento per due motivi: ha sottratto risorse a famiglie che ne avevano veramente bisogno» e "ha messo in serie difficoltà il dipendente del punto vendita che di questa cessione 'in buona fede' ora deve renderne conto ai suoi titolari, nonostante in questo periodo stiano lavorando in maniera egregia per garantire a tutti la continuità del servizio».

L’associazione 'Seconda Mamma' precisa che «i nostri volontari si presentano sempre previo appuntamento concordato tra il donatore e un membro del consiglio direttivo della nostra associazione e sono provvisti di badge, quindi diffidate sempre da chi si presenta a nostro nome senza essere annunciato».