Bitetto, rubarono in casa di un anziano malato: arrestato 30enne, si cercano i complici

I carabinieri di Bitetto (Ba) hanno arrestato un 30enne, V.G., ritenuto responsabile di concorso in rapina aggravata in abitazione ai danni di un 83enne. Nel dicembre 2019 due uomini sono entrati nell'appartamento dell'anziano, che soffre di demenza senile e vive nella periferia della città. Il malcapitato ha fatto entrare le due persone, che si erano presentate come amici del nipote, e che l'hanno colpito con un pugno impossessandosi della collanina d'oro che indossava, del valore di 300 euro. I due malfattori avevano abbandonato sul posto una valigetta per gli attrezzi, che era stata immediatamente sequestrata. Le indagini hanno permesso di risalire a V.G., che conosceva anche la vittima in quanto tempo prima l'aveva accudito come operatore socio-sanitario. I due si erano allontanati in auto insieme a un terzo complice: il trentenne è stato arrestato, si procederà ora con l'identificazione degli altri due.