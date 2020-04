La super luna illumina il cielo di Bari: lo spettacolo più bello del 2020

BARI - Stasera tutti con il naso all'insù, senza doversi spostare da casa: in cielo c’è la Superluna più spettacolare del 2020. La luna piena infatti è più vicina del solito e apparirà un po' più grande e il 15% più luminosa agli occhi dell'uomo. Si tratta della terza, dopo quelle dei due mesi precedenti, ma sarà ancora più super perché la vicinanza sarà ancora più evidente.

Questa notte il nostro satellite raggiungerà la fase di Luna Piena in prossimità della minima distanza dalla Terra (perigeo), che toccherà alle 20,10 del 7 aprile, quando si troverà a 356.908 chilometri da noi, contro una distanza media di poco più di 384.00

Come mostrano le immagini, scattate da un nostro lettore (Gianfranco Bellizzi), la luna gigante illumina il cielo di Bari già dal crepuscolo. Un’occasione preziosa per scoprire la bellezza degli astri direttamente dal balcone o dalla finestra, in un periodo in cui ci si vive in casa per limitare la diffusione del Covid 19.