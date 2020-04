Gravina, 31enne disabile festeggia il compleanno con la polizia e manda loro vassoio di cornetti

BARI - Un gesto simbolico per dire grazie per tutto ciò che fanno per la comunità: succede a Gravina, dove un disabile regala cornetti ai poliziotti per festeggiare il suo compleanno. «Voglio festeggiare il mio compleanno con voi», e fa consegnare in commissariato un vassoio pieno di dolcetti, così Matteo, 31enne con problemi psicomotori, ha lasciato a bocca aperta gli agenti: nella lettera che accompagnava l'omaggio, il giovane ringraziava gli agenti «per lo straordinario impegno che stanno profondendo in questi giorni, a tutela della salute dei cittadini della comunità di Gravina in Puglia". "Un modo per ricambiare ciò che fate per noi cittadini - ha scritto Matteo - rischiando la vostra vita per tenerci al sicuro e standoci vicini. Dio vi benedica e vi custodisca».

Commossa la risposta dei poliziotti: «Grazie, sono gesti che ci aiutano a sentirci più vicini e ci danno la motivazione per proseguire nel nostro lavoro: tantissimi auguri Matteo!»