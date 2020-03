Covid 19, focolaio in casa di riposo «Nuova Fenice» di Noicattaro: 25 anziani contagiati

BARI - Ci sono 25 casi positivi accertati di coronavirus nella Rsa per anziani e disabili «Nuova Fenice» di Noicattaro (Bari) che ospita 106 persone, di cui 45 disabili e 61 anziani. Lo comunica la Asl di Bari in una nota, spiegando che «a seguito delle procedure di sorveglianza epidemiologica espletate nel centro, sono risultate positive al Covid-19 25 persone», tra cui 23 pazienti oltre a direttore sanitario e caposala. «Come da protocollo - prosegue la nota -, i pazienti positivi sono in isolamento e sorvegliati attivamente. Sono stati messi in sicurezza e isolati all’interno della struttura, con la sorveglianza medica della direzione sanitaria e la sorveglianza epidemiologica del Dipartimento». La Asl informa, inoltre, che «nei prossimi giorni saranno eseguiti tamponi sugli altri ospiti».